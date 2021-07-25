Проблему незаконных свалок продолжают пытаться решить в Севастополе

Региональному оператору выделили пять миллионов рублей для уборки шести тысяч кубометров отходов.

Регоператор по обращению с ТКО в пятницу, 23 июля, убрал отходы на контейнерных площадках на мысе Фиолент у остановки «Маяк», где, в том числе, складируют строительный мусор, сообщила пресс-служба правительства города.

По словам главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, выявление свалок является ответственностью муниципалитетов. Проводится мониторинг, составляется акт, собирается целая комиссия, и только потом заявка передается регоператору для ликвидации свалки.

Горлов сообщил, что на уборку незаконных свалок регоператору дали пять миллионов рублей. Ему предстоит убрать более шести тысяч кубических метров отходов.

Глава департамента отметил, что с целью предотвращения незаконного сброса мусора проводится работа с местными жителями садовых товариществ – в этом районе их около 149, примерно 21 тысяча собственников земель.

Как сообщали «Примечания», мусорная проблема Крымского полуострова вышла на федеральный уровень. Отрасль обращения с отходами нуждается в срочной поддержке.

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