Происшествия
Осужденный за убийство ресторатор из Севастополя умер в Сербии
фото © Новости Крыма
Сербский ресторатор Славиш Карабашевич, который вел бизнес в Севастополе, но был арестован в 2019 году по обвинению в убийстве, умер на родине.
Об этом сообщила председатель Ассоциации винно-гастрономического туризма Крыма и Севастополя Татьяна Большакова.
«Я не могу в это поверить... Но вчера сердце Славиша Карабашевича остановилось», – написала Большакова в Facebook.
Она утверждает, что Карабашевича отравили.
«Ночью Славиша отравили, он говорил родным, что до суда ему не дадут дожить», – считает Большакова.
Карабашевич жил в Севастополе с 2012 года. Здесь его семья занималась ресторанным бизнесом и успела открыть несколько кафе и ресторанов. Его арестовали в августе 2019 года по запросу Интерпола. На родине Карабашевича обвиняли в убийстве албанца и мошенничестве, несмотря на то, что адвокаты ресторатора утверждали, что в 2002 году Славиш уже отбыл три года наказания в сербской тюрьме по обвинению в убийстве, а в 2005 году суд снял с него обвинения в связи с отсутствием доказательств.
Сам Карабашевич заявлял, что дело в отношении него является «политическим заказом», и в случае экстрадиции в Сербию его «ликвидируют».
В июне 2020 года, после того, как ресторатор почти год провел в СИЗО, российский суд постановил экстрадировать Карабашевича в Сербию. Его адвокаты подали кассацию в Верховный суд Российской Федерации. Представители Карабашевича также подали жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Сербии и России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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