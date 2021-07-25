Новые трамваи вышли на маршрут в Евпатории

Новые односекционные узкоколейные трамваи приняли сегодня первых пассажиров на одном из маршрутов в Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Уралтрансмаш», которое занималось изготовлением этих трамвайных вагонов.

«Трамваи спроектированы с учетом особенностей нашего города, с применением современных технологий, поэтому для нас это еще один шаг вперед, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. Обновление трамвайного парка – знаменательное событие для Республики Крым и Евпатории», – сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.

Новые трамваи курсируют по маршруту №1.

Впервые модель трамвая 71-411 была представлена осенью 2019 года. Транспортное средство предназначено для проложенной в Евпатории узкой колеи. После этого новая модель успешно прошла все приемо-сдаточные испытания.

Контракт между министерством транспорта Крыма и АО «Уралтрансмаш» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод», которое в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех») на поставку в Евпаторию 27 узкоколейных трамвайных вагонов заключен в конце 2020 года. В начале июня текущего года Евпатория получила первую партию новых трамваев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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