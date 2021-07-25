Неизвестные вломились домой к крымчанке и несколько дней удерживали ее силой

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Феодосийский городской суд признал виновными трех мужчин, которые, угрожая оружием, силой удерживали жительницу Крыма и требовали передать им половину принадлежащего ей дома.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в 2019 году трое граждан вступили в преступный сговор. Заявившись к потерпевшей домой, они потребовали передать им половину домовладения либо 200 тысяч долларов. При этом злоумышленники угрожали женщине насилием, обещали сжечь ее имущество, а также размахивали перед ней ножом и пистолетом.

Так продолжалось три дня, в течение которых мужчины контролировали все действия и передвижения потерпевшей. В конце концов ее воля была сломлена, и женщина согласилась на все требования.

Однако этого оказалось мало. Один из будущих подсудимых позвонил дочери потерпевшей и стал угрожать теперь насилием ей, если девушка не передаст ему свое право собственности на половину дома матери.

Эта история закончилась благополучно. Злоумышленников задержали. Суд назначил одному из них восемь лет, двум другим — по семь лет заключения в исправительных колониях строгого и особого режимов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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