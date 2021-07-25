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Общество

На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

17:39 воскресенье, 25 июля 2021
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода

фото © Новости Крыма

На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя не принесет негативных погодных явлений, потому как усиливается влияние антициклона. Температура воздуха будет расти. В ночные часы прогнозируется +17…+22 градуса, днем воздух будет прогреваться до +28…+33. Думаю, к концу недели выйдем на +30…35», – рассказал эксперт.

Тишковец отметил, что на полуострове преимущественно без осадков, но есть небольшая вероятность появления дождевых облаков на востоке Крыма. Однако даже если они придут, то обильных дождей все равно не будет.

Напомним, в выходные дни и в начале следующей рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую комфортную погоду. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье 18…23°; днем 25…30°, в горах 18…23°.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 24 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 24 июля.

Эксперт рассказал о причинах резких перемен погоды в Крыму. Причина резкой смены погоды на полуострове кроется сразу в трех факторах, среди которых область низкого давления над Черным морем, конвекция и антициклон над центром России.

Во власти антициклона: какой будет погода в Крыму на выходных. В предстоящие выходные на территории Крымского полуострова будет по-летнему тепло и без осадков.

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