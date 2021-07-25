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Происшествия

На мысе Фиолент погиб нырнувший со скалы мужчина

09:51 воскресенье, 25 июля 2021
Севастополь

В Севастополе на мысе Фиолент погиб мужчина, нырнувший со скалы в море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

ЧП случилось накануне днем. Спасателям поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Яшмовый» мужчина прыгнул со скалы Святого Явления в море и не выплыл на поверхность. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили человека и подняли его из воды.

«Сразу же был произведен комплекс реанимационных действий. Однако результата они не принесли. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины», - говорится в сообщении.

Всего с начала года на водных объектах региона зафиксировано семь происшествий, два из которых закончились летально. 11 человек удалось спасти. В ведомстве отмечают, что в основном трагедии происходят либо на так называемых «диких» пляжах, либо в потенциально опасных местах, запрещенных для купания. Зачастую фатальным обстоятельством становилось алкогольное опьянение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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