Отдых
Крымчан возмутила фотосессия в стиле ню на лавандовом поле
фото © sevastopol.su
Съемки в цветущих полях Крыма невероятно популярны в последние годы. Стремясь быть оригинальным, модели и фотографы идут на крайности.
На этой неделе крымские соцсети облетела публикация, автор которой стал свидетелем обнаженной фотосессии в лаванде.
«Возмущению не было предела! Барышня, не стесняясь ни женщин, ни мужчин, ни детей оголилась для фотосессии. Поле лаванды огромное, но фотосет решили провести ровно в том месте, до куда могут дойти маленькие дети», — пишет явно мама.
Окружающие сделали модели замечания, но в ответ девушка разделась полностью.
В агрофирме «Тургеневская», на чьем поле проходила пикантная съемка, рассказали, что с этого года вход на плантацию стал платным. Однако охрана следит лишь за тем, чтобы посетители не топтали кусты лаванды, не рвали цветы и не курили.
В свою очередь, фотограф Надежда Грекова призналась, что ее просили воплотить в жизнь самые разнообразные идеи.
«Моя самая экстремальная фотосессия в лаванде была на пилоне! Мы туда приехали в пять утра, установили конструкцию и снимали. Правда, тогда в поле никого не было, кроме нас. И девочки, естественно, были одетыми», — поделилась опытом жительница Севастополя.
Надежда рассказала, что если 12 лет назад она была практически единственным фотографом, кто проводил фотосессии в цветущей лаванде, то теперь требуется приложить все усилия, чтобы найти ракурс без посторонних в кадре.
По ее мнению, обнаженные съемки вполне допустимы на природе, но это не должно мешать окружающим.
Другой известный крымский фотограф Юрий Кондратьев также считает, что фотосессии в стиле ню возможны лишь в уединении.
Однако в этом году съемка цветения лаванды ему запомнилась не моделями, а их «охранниками».
Дело в том, что снимать Юрий решил не в Тургеневке, а на небольшом поле возле села Красный Мак Бахчисарайского района. И когда он в поисках ракурса поднялся на ближайшую возвышенность, то наткнулся на неизвестную женщину в сарафане и шапочке.
«Так, фотографирование платное! Не разрешаю снимать!» — закричала незнакомка.
На просьбу показать документы или кассовый аппарат, женщина перешла на такой отборный мат, что Юрий даже опешил.
В тексте использованы материалы: Форпост
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