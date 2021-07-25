Какой сегодня праздник 25 июля

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Сегодня, 25 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Военно-Морского Флота России

День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ — один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Второй Мировой войны и Вооруженных Сил.

День памяти Владимира Высоцкого

25 июля 1980 года Высоцкий ушел из жизни. В эти дни в Москве проходила Олимпиада, и внимание средств массовой информации было приковано к международным соревнованиям. Однако в одной из газет вышла заметка, в которой сообщалось о смерти певца. В день похорон Высоцкого у театра на Таганке, где он работал, собрались десятки тысяч людей.

Владимир Высоцкий был одним из ярких и самобытных актеров. Он поступил на сцену легендарного театра на Таганке в 1964 году и служил ей до самой смерти. Здесь Высоцкий сыграл более 20 ролей, среди которых Гамлет, Галилей, Пугачев, Лопахин, Свидригайлов.

Большинству Высоцкий запомнился киноролями. Наиболее заметными среди них стали работы в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Кроме того, Владимир Высоцкий написал более 200 стихотворений и около 600 песен.

Выборы жертв Перуну

Перуна не без оснований считают главным божеством языческого пантеона восточных славян. Его считают покровителем воинов и витязей и славят в дни победы и приносят жертвы, желая достижения военного успеха. Так же Перуну подвластны стихии природы и некоторые сферы жизни людей.

Также сегодня, 25 июля, отмечают такие праздники:

- День сотрудника органов следствия РФ

- День зубного техника

- День Святого Христофора (покровитель автомобилистов и дорожной полиции)

- День службы полиции на водном транспорте (День речной полиции)

- День пожарной службы в Беларуси

- Прокл Плакальщик

- День работников торговли в Беларуси

- День работников торговли на Украине

- День коктейля «Писко сур» в Перу

- День Вне Времени

- День беспричинности

- День поиска новых вкусов и запахов

- День кулинаров (Culinarians Day) в США

- День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) в США

- День попадания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Симон, Мина, Михаил, Андрей, Прокл, Гавриил, Иларион, Арсений, Мария, Серапион, Фауст, Ираклий, Голиндуха, Вероника.

Что происходило 25 июля в прошлые годы

326 - римский император Константин отказался от празднования по языческому обычаю, а именно запретил вынос языческих идолов.

1139 - Португалия впервые стала королевством, постарался граф Португалии Альфонс I и провозгласил себя королем.

1261 - пала Латинская империя, созданная после IV крестового похода: император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь и восстанавливает греческий контроль над городом.

1567 - был основан город Каракас, на сегодня является столицей Венесуэлы.

1587 - на деятельность Ордена иезуитов в Японии был наложен запрет, а самим монахам приказали покинуть страну в течение 20 дней.

1826 - трагическая развязка восстания декабристов, были казнены лидеры: П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский.

1943 - дуче Бенито Муссолини в результате переворота был смещен и арестован.

1952 - Пуэрто-Рико вошло в состав США, о данном событии объявил Конгресс.

1978 - начало практики искусственного оплодотворения в Англии: родился первый человек зачатый в результате применения данной репродуктивной технологии.

2000 - сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд» (совместная разработка французов и англичан) терпит крушение при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 июля. Какие праздники будут завтра?

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