Какие запасы подземных вод есть у Крыма

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Разведанные запасы подземных вод на Крымском полуострове еще в советские времена составляли около миллиона кубометров в сутки. При этом вне зависимости от периода Крым использовал в среднем около 400 тысяч кубометров.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По словам специалиста, этот средний показатель потребления подземных вод сильно не менялся вплоть до 2018 года.

«Использовалось – в разные времена по-разному – около 400 тысяч в сутки. То есть, недоиспользованной воды у нас около 600 тысяч кубометров в сутки. То есть, резерв у нас имеется. Другой вопрос, что утрачены наблюдательные скважины, которые вели мониторинг. В советское время их было около полутора тысяч», - припомнил эксперт.

А вот на сколько изменилась ситуация сейчас, сказать сложно: число наблюдательных скважин сильно сократилось и объективной картины не дает. Кроме того, на уровень подземных вод влияют и другие факторы. А поскольку и сами наблюдения, и анализ данных – процессы не быстрые, так как характер питания карстов довольно сложный и меняется год от года в зависимости от интенсивности осадков, то к исследованиям необходимо приступить как можно быстрее, считает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

«Данные, которые были у нас 20-30 лет назад, сегодня изменились, потому что, во-первых, изменилась застройка, во-вторых, изменилась площадь зеленых насаждений. Все это существенно влияет на накопления воды под землей», - заключил он.

В апреле правительство России выделило «Росгеологии» субсидию в размере 70 миллионов рублей на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. Предварительные данные показали, что в этом районе находятся запасы воды, которые могут позволить ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров.

Разведка месторождений пресной воды под Азовским морем ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». По информации вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, курирующего Крым, полные данные о подземных запасах под Азовским морем будут получены в конце июля, при этом на поиски этой воды в середине месяца было выделено еще 300 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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