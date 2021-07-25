Чем опасна теплая морская вода в Крыму

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Аномальная жара в Крыму привела к небывалому для июля потеплению морской воды, в некоторых районах – до 28 градусов, что больше характерно для августа.

О том, чем может быть опасно купание в теплой морской воде, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

«Сама по себе высокая температура не опасна. Другое дело, что в связи с такой теплой водой увеличиваются риски, связанные с размножением в воде различных организмов и бактерий», - заметил ученый.

В этой связи он рекомендовал купаться так, чтоб не произошло заглатывание морской воды.

«Если уж такое произошло, остается надеяться, что кислотность нашего желудка и иммунитет сработают и мы не получим отрицательных последствий. Кстати, так и происходит в большинстве случаев. Поэтому вызывать рвоту не стоит, но самые щепетильные могу прополоскать рот подкисленной уксусом водой».

Также Иванов посоветовал выбирать правильные места и время для морских купаний.

«Конечно гарантия того, что вода безопасна, есть только на оборудованных официальных пляжах, где присутствуют санитарные пункты. Также лучше избегать мест, где реки впадают в море, поскольку они являются источником различного загрязнения, в том числе органического характера. Кроме того, очень теплая вода и ее сочетание с теплым воздухом - это дополнительные нагрузки для человека. Поэтому лучше купаться в утренние или вечерние часы», - предупредил ученый.

Гость эфира подчеркнул, что в целом купание в теплой морской воде довольно безопасно, если соблюдать выше перечисленные условия. При этом неприятным моментом может стать встреча с медузами, которые появляются в особенно больших количествах как раз тогда, когда температура морской воды повышается.

«У нас в Крыму обитает два вида медуз: аурелия – в виде шапочки гриба – она не представляет опасности, и корнерот, который имеет форму купола с ножкой – вот эта медуза при соприкосновении с кожей вызывает довольно чувствительные ожоги. Впрочем, особенной опасности для здоровья, кроме временного покраснения и жжения, эти ожоги тоже не представляют», - констатировал гость эфира.

Ранее специалист Севастопольской региональной организации ООО «Всероссийское общество спасения на водах» (ВОСВОД) Игорь Слободянюк дал совет, как в Крыму не утонуть в обратном морском течении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым,

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