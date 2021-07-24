Жители Симферополя массово жалуются на токсичные выбросы

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Жители нового симферопольского микрорайона «Город мира» на ул. Батурина длительное время не имеют возможности дышать свежим воздухом и открывать окна в свои жилые помещения из-за едкого дыма, который появляется со стороны промзоны в вечернее время.

В распоряжении СМИ имеется коллективное обращение по данному факту, которое граждане отправили в несколько инстанций, а также лично председателю крымского правительства Юрию Гоцанюку.

«На протяжении длительного времени практически ежедневно после 21.00 со стороны промышленной зоны, расположенной между улицами Балаклавская, Коммунальная и переулком Производственный, идет едкий дым с явно выраженным химическим запахом, – говорится в тексте. – Просим организовать внеплановые проверки по данному факту, привлечь к ответственности лиц, которые нарушают право других граждан на благополучие и загрязняют окружающую среду».

Местные жители опасаются, что эти выбросы в воздух могут быть токсичны.

«Я живу на улице Русской. Эту вонь заметила очень давно, когда микрорайон «Город мира» рядом еще только-только начинали строить, – рассказала одна из участниц коллективного обращения Елена Николаева. – Очень резкий запах. Я подозреваю, что это вообще какие-то выбросы. Летом, если спишь с открытым окном, начинается сильный кашель, удушье».

Другой житель микрорайона Андрей Карташов рассказал агентству, что в прошлом году даже обращался в полицию и к городским властям по этому поводу. Но из горадминистрации Симферополя даже не последовало ответа. «Я заселился сюда полтора года назад, тогда и заметил запах. Это действительно проблема для нас, потому что гарь идет такая, что вечерами невозможно открыть окно. Наносится вред здоровью людей, – рассказал Карташов. – В прошлом году я вызывал наряд полиции по этому поводу, писал заявление на город, но даже ответа тогда не пришло».

Жительнице микрорайона Анне Федоровой недавно даже пришлось оказывать медицинскую помощь собственному ребенку, у которого случился сильный приступ кашля из-за едкого смога.

«Появляется запах горелого – то ли пластмасса, то ли резина, очень такой едкий. Стоит этот смог достаточно долго, в течение часа точно, невозможно открыть окна, – рассказала она. – Я врач и могу четко сказать, что это очень плохо действует, дышать невозможно даже здоровому взрослому человеку. Если кто-то засыпает с открытыми окнами, чего я теперь не делаю вообще, это может плохо кончиться, а если регулярно таким дышать, это однозначно очень вредно и опасно».

Жители микрорайона направили коллективные жалобы в Роспотребнадзор, министерство экологии и природных ресурсов РК, прокуратуру Крыма и в департамент городского хозяйства Симферополя. А председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка попросили создать межведомственную комиссию «для решения экологической проблемы», которая тревожит жителей ЖК и прилегающих улиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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