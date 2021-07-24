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Происшествия

Водитель легковушки погиб в аварии с участием пяти автомобилей на севере Крыма

09:46 суббота, 24 июля 2021

Водитель автомобиля Toyota Auris погиб после столкновения с четырьмя стоящими авто на трассе в Джанкойском районе Крыма. ГИБДД начала проверку по факту ДТП.

«Водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь по автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск вблизи села Новая Жизнь Джанкойского района не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль Mercedes-Benz C230, который остановился на проезжей части на запрещающий (красный) сигнал светофора в месте, где проводятся дорожные работы», –  рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

После столкновения автомобиль Mercedes-Benz C230 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21063, который остановился впереди попутно, в свою очередь автомобиль ВАЗ-21063 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21063, который остановился впереди попутно, в свою очередь автомобиль ВАЗ-21063 столкнулся с автомобилем КАМАЗ-6520-43, который также остановился впереди попутно на запрещающий (красный) сигнал светофора.

«В результате ДТП водитель Toyota Auris погиб, водитель Mercedes-Benz C230 и водитель ВАЗ-21063 получили телесные повреждения», – добавили в МВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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