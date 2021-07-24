Власти Ялты пообещали максимально привести город в порядок до 18 августа

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Ялта продолжает ликвидацию последствий июньских потопов в регионе.

О проводимых городскими властями мероприятиях рассказала на очередном заседании комиссии по ЧС глава местной администрации Янина Павленко.

«Продолжаем очистку русел рек. С 23 июля временно перекроем для движения транспорта одну полосу по улице Киевская в районе пешеходного перехода с площади Советской к магазину «Черноморец». Нужно пространство для работы тяжелой техники», – сообщила она.

Кроме того, добавила Павленко, начинается чистка русла реки в районе грузового порта и у мостов. «Там также большие наносы грунта, которые необходимо убирать», – пояснила глава администрации.

По ее информации, на следующей неделе будут приобретены для просушки подвалов дополнительно еще пять мощных тепловых пушек. «Кому еще нужна просушка подвальных помещений – оставляйте адреса, без внимания никого не оставим», – заверила Павленко. Глава администрации также пообещала, что на ближайшей сессии будут внесены изменения в бюджет города, и выделены 34 млн рублей на проектирование благоустройства всех дворов многоквартирных домов, которые пострадали во время ЧС.

На отдельном контроле, по словам Павленко, администрация держит детские сады. «Больше всего пострадали два дошкольных учреждения, – напомнила она. – №7 в Кореизе сейчас работает в режиме кратковременного пребывания. Но решаем проблему с водоснабжением и через две-три недели запустим его в режиме полного дня. А детсад №27 в Ялте чистим, моем, убираем, и с понедельника он начнет работу пока в режиме кратковременного пребывания детей».

Глава администрации Ялты отметила, что режим ЧС в муниципальном образовании будет действовать до 18 августа – «максимально возможный срок». «До этого времени мы должны по максимуму привести город в порядок», – подчеркнула она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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