Власти Ялты опять хотят расселить жильцов бывшей гостиницы «Звездочка»

Земельный участок в Ялте под строительство дома для переселения жильцов аварийного общежития «Звездочка» определен.

Об этом в ходе совещания по вопросу расселения жителей бывшей гостиницы, проведенного по поручению главы администрации города Янины Павленко, заявила ее заместитель Елена Бавыкина.

«Основная проблема в том, что здание бывшей гостиницы де-юре является нежилым, а значит, действующее законодательство не позволяет муниципалитету самостоятельно расселять из него людей», – пояснила она.

Поэтому, пояснила Бавыкина, прежде всего, необходимо добиться придания «Звездочке» статуса жилого и признать его аварийным. Она добавила, что параллельно необходимо определить источник финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

«После этого появятся основания включить жильцов «Звездочки» в программу переселения из ветхого и аварийного жилья», – заявила заместитель главы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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