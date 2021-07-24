Власть
Власти Ялты опять хотят расселить жильцов бывшей гостиницы «Звездочка»
Земельный участок в Ялте под строительство дома для переселения жильцов аварийного общежития «Звездочка» определен.
Об этом в ходе совещания по вопросу расселения жителей бывшей гостиницы, проведенного по поручению главы администрации города Янины Павленко, заявила ее заместитель Елена Бавыкина.
«Основная проблема в том, что здание бывшей гостиницы де-юре является нежилым, а значит, действующее законодательство не позволяет муниципалитету самостоятельно расселять из него людей», – пояснила она.
Поэтому, пояснила Бавыкина, прежде всего, необходимо добиться придания «Звездочке» статуса жилого и признать его аварийным. Она добавила, что параллельно необходимо определить источник финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
«После этого появятся основания включить жильцов «Звездочки» в программу переселения из ветхого и аварийного жилья», – заявила заместитель главы администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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