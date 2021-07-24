Власти Крыма сообщили сенсационную новость: подешевела морковка

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Впервые за многие месяцы на прошлой неделе в Крыму снизилась цена на морковь – на 18,42%.

Об этом сообщили в Управлении госстатистики по Республике Крым и Севастополю.

За предыдущую неделю цены снизились практически на всю плодоовощную продукцию: капуста подешевела на 5,41%, капуста – на 7,68%, лук репчатый – на 9,78%, помидоры – почти на 14%. Исключение – огурцы: они за неделю, напротив, прибавили 7,5% - тоже впервые за многие месяцы.

Несмотря на наметившийся перелом, в абсолютных величинах цены изменились мало. По данным Крымстата, стоимость капусты в среднем по Крыму колеблется от 37 до 42 рублей за кг, лука – от 26 до 30 рублей за кг, помидор – от 76 до 85 рублей за кг. Что касается огурцов и моркови, то цена первых находится в диапазоне 57 до 69 рублей за кг, вторую можно найти на рынках по цене от 70 до 90 рублей за кг.

Цены на мясомолочную продукцию остались практически неизменными.

Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев предсказал, что цены на «борщевой набор» снизятся в ближайшее время из-за того, что на рынок начнутся поставки продукции новых урожаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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