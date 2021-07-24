Власти Алушты запретили работу уличных музыкантов

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Администрация Алушты запретила работу уличных музыкантов в городе из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов», – говорится в сообщении.

Решение обосновывают тем, что артисты собирают вокруг себя толпы людей. Их деятельность приравнивается к культурно-массовым мероприятиям, запрет на которые введен еще в марте прошлого года.

Ранее за запрет работы уличных музыкантов выступала Ялта. Глава администрации Янина Павленко сообщила, что город пользуется большим спросом среди артистов, власти не успевают уводить их с набережной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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