Власть
Власти Алушты запретили работу уличных музыкантов
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Администрация Алушты запретила работу уличных музыкантов в городе из-за пандемии коронавируса.
Об этом сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов», – говорится в сообщении.
Решение обосновывают тем, что артисты собирают вокруг себя толпы людей. Их деятельность приравнивается к культурно-массовым мероприятиям, запрет на которые введен еще в марте прошлого года.
Ранее за запрет работы уличных музыкантов выступала Ялта. Глава администрации Янина Павленко сообщила, что город пользуется большим спросом среди артистов, власти не успевают уводить их с набережной.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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