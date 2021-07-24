Происшествия
В Севастополе спасателям пришлось «вырезать» людей из разбитого авто
В районе села Фруктовое недалеко от Севастополя произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать авто, чтобы извлечь пострадавших.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
В региональном УМВД России сообщили подробности произошедшего ДТП.
По информации ведомства, авария произошла в 9-10 на автодороге «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь».
«Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь со стороны Бельбека в сторону Верхнесадового, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу «ВАЗ-2109». В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба пострадавших после оказания медпомощи от госпитализации отказались», - уточнили в УМВД России по Севастополю.
По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водитель легковушки погиб в аварии с участием пяти автомобилей на севере Крыма. Водитель автомобиля Toyota Auris погиб после столкновения с четырьмя стоящими авто на трассе в Джанкойском районе Крыма. ГИБДД начала проверку по факту ДТП.
Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе. Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.
На ЮБК иномарка протаранила авто, врезалась в стену и опрокинулась. Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге Ялта-Севастополь с участием двух иномарок, одна из которых после удара перевернулась.
Посетитель изрисовал краской Ливадийский дворец-музей. Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.
Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма
Контр-адмирал Владимир Богдашин, в 1988 году командовавший сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза у берегов Севастополя американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно
Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.
Коронавирус в Крыму: снова рост
За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.
Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
Планов закрывать турсезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, но если ситуация «перевалит» катастрофическую отметку, то придется это сделать.
21 июля
Жители Симферополя массово жалуются на токсичные выбросы
Жители нового симферопольского микрорайона «Город мира» на ул. Батурина длительное время не имеют возможности дышать свежим воздухом и открывать окна в свои жилые помещения из-за едкого дыма, который появляется со стороны промзоны в вечернее время.