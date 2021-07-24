В Севастополе спасателям пришлось «вырезать» людей из разбитого авто

В районе села Фруктовое недалеко от Севастополя произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать авто, чтобы извлечь пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В региональном УМВД России сообщили подробности произошедшего ДТП.

По информации ведомства, авария произошла в 9-10 на автодороге «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь».

«Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь со стороны Бельбека в сторону Верхнесадового, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу «ВАЗ-2109». В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба пострадавших после оказания медпомощи от госпитализации отказались», - уточнили в УМВД России по Севастополю.

По факту ДТП проводится проверка.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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