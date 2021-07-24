В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Есть некоторые тенденции к стабилизации. Из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 - стабилизация, в 12 - пока сохраняется рост. Этот рост затрагивает курортные территории - это Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь», - сказала она.

Попова отметила, что в целом ситуация в Крыму остается напряженной уже в течение четырех недель.

В целом по России рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах, в 18 отмечается стабилизация и еще в 10 зафиксировано снижение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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