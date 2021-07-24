Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Гостиницам в Севастополе снова разрешили принимать непривитых туристов ● На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19 ● Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00 ● Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе ● 386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму
фото © vk.com/aksenovrk
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации.
Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Есть некоторые тенденции к стабилизации. Из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 - стабилизация, в 12 - пока сохраняется рост. Этот рост затрагивает курортные территории - это Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь», - сказала она.
Попова отметила, что в целом ситуация в Крыму остается напряженной уже в течение четырех недель.
В целом по России рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 57 регионах, в 18 отмечается стабилизация и еще в 10 зафиксировано снижение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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