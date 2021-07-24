В Крыму четырехлетняя девочка попала под колеса внедорожника

В поселке Мирный на западе Крыма женщина за рулем внедорожника Nissan сбила четырехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по улице Морской в поселке Мирный, не выбрала безопасную скорость, не учла дорожную обстановку, в результате чего допустила наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области», - сообщили в ведомстве.

Проводится административное расследование. Кроме того, силовики выясняют, каким образом ребенок оказался на проезжей части без сопровождения взрослых.

По сообщениям очевидцев, улица Морская – грунтовая дорога, идущая вдоль пляжа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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