В Бахчисарае никак не могут завершить строительство психоневрологического интерната: объект переходит из рук в руки, стоимость работ растет, а конца не видно.

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал: три психоневрологических интерната построят в Крыму до конца 2019 года.

Недобрым словом вспоминая Украину, Аксенов в апреле 2017 года доложил: «Впервые финансирование интернатов осуществляется в полном объеме. Это касается и питания, медикаментов, проведения ремонтов и модернизации».

К тому времени уже прошел конкурс на капитальное строительство ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для функционирования». Техническое задание предусматривало строительство нового пятиэтажного здания на улице Водохранилищной. Источник финансирования – субсидия бюджета Крыма, первоначальная стоимость строительства – 561 млн 541 тыс рублей, аванс – 10% от стоимости работ.

Ответственным от Совмина за проведение конкурса был Ярослав Сливка, в тот момент – первый заместитель председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым. Через год он был арестован – взяли с поличным при получении взятки в 5 млн руб, а потом осужден по обвинению в коррупции.

В конкурсе на строительство Бахчисарайского интерната тогда победило ООО «Грозгражданстрой» (Чеченская республика), предложившее сделать работу за 443 млн 618 тыс руб до 20 ноября 2019 года.

К обещанному сроку здание интерната построено не было, Сливка уже активно сотрудничал со следствием, и заказчик расторг контракт со строителями в одностороннем порядке из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. На 2 декабря 2019 года работы были выполнены на 38% от общей суммы контракта. Однако, «Госгражданстрой» успел получить 200 млн 342 тыс руб бюджетных денег – то есть 45% от запланированной стоимости всех работ.

Недостроенный интернат простоял полтора года. И 30 июня нынешнего года глава Крыма Сергей Аксенов издал распоряжение № 900-рг «Об определении единственного подрядчика». Единственным подрядчиком по государственному контракту на завершение строительно – монтажных работ по объекту «Бахчисарайский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест» назначалось ООО СМУ «Родная гавань» (ИНН 9201503106). Стоимость нового контракта определялась в 484 млн 118 тыс руб.

То есть, с учетом выплаченных 200 млн рублей аванса, стоимость долгостроя выросла на 242 млн руб.

ООО «Родная гавань», зарегистрированное в Красногорске Московской области, уже работало в Крыму – в Саках и Симферополе. В частности, в 2019 году выполнило строительно-монтажные работы по объекту ФЦП «Реконструкция улицы Курортная и переулка Береговой, в городе Саки» за 265 млн руб.

Но в Бахчисарае «Родная гавань» к работе приступить не успела – Сергей Аксенов передумал. В июле он издал полсотни однотипных распоряжений об определении единственного подрядчика. Большинство из них касались сравнительно небольших объектов. Например, благоустройства дворовой территории в пгт. Октябрьское, которое ООО «СМУ-82» сделает за 6 млн 164 тыс руб , или доставшееся ООО «Крымдорстрой» благоустройство общественной территории вдоль Новоселовского шоссе (город Саки) – за 11 млн 268 тыс руб.

Среди этой «мелочевки» незаметно оказалась и новая версия строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната. Теперь распоряжением от 14 июля 2021 года № 1005-рг глава Крыма передоверил его достройку ООО «ЦХД Инжиниринг» (ИНН 7725097539) из подмосковного Видного – за те же 484 млн 118 тыс руб.

Предельный срок – 30 декабря 2022 года, единственный подрядчик обязан выполнить работы по Контракту собственными силами в объеме не менее 75 %, при том, что численность его сотрудников в 2020 году составляла 10 человек.

Теперь крымская власть стала щедрее в освоении денег, выделенных Москвой, и авансовый платеж по Контракту составляет 30% от его цены. То есть «Инжиниринг» может рассчитывать на 145 млн руб аванса. В Крыму она пока не работала.

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