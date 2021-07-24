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Власть

Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма

16:25 суббота, 24 июля 2021
Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма

фото © ForPost

Контр-адмирал Владимир Богдашин, в 1988 году командовавший сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза у берегов Севастополя американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, передает ТАСС.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», — цитирует издание сообщение Клуба адмиралов.

Отмечается, что Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции.

Прощание с ним состоится в начале следующей недели, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ России по боевому управлению. С 2007 года — в запасе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма

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