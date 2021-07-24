У Вечного огня в Симферополе засохли кедры и сосны

фото © Вячеслав Кондратьев/ Facebook

Специалисты после обследования обнаружили засохшие кедры и сосны у мемориала «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.

Об этом сообщил депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев.

«Члены комиссии по обследованию зеленых насаждений Симферополя Любовь Маркина, Наталия Майорова по приглашению учреждения «Парки Столицы» Симферополя обследовали аллею Героев, Вечный огонь в парке Гагарина. К сожалению, пришлось констатировать 100% усыхание кедра и еще у одного кедра – суховершинность и усыхание 60-70%. Кедры расположены прямо у Вечного огня. В том состоянии, в котором они сейчас, – несут угрозу жизни и здоровью симферопольцев», – написал депутат на своей странице в Facebook.

По его информации, специалисты также обнаружили несколько деревьев сосны крымской с высоким процентом усыхания, которые также спасти уже не удастся. «У сосен – усыхание хвои молодых побегов, что в последующем ведет к усыханию дерева в целом. Далее диагностировали заболевание у кустарника на задней части мемориала «Вечный огонь» – усыхание ветвей можжевельника», – добавил Кондратьев.

Депутат констатировал, что проблема носит комплексный характер. Аллея нуждается в серьезном уходе и первоочередных сносе, обрезке и дезинфекции пострадавших зеленых насаждений. Собственных сил и средств «Парков столицы» для этого может быть недостаточно, констатировали специалисты. Растениям, по их мнению, необходима комплексная диагностика.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты пообещали максимально привести город в порядок до 18 августа. Ялта продолжает ликвидацию последствий июньских потопов в регионе.

Полчища крыс годами терроризируют жителей Севастополя. Трещины на фасаде, крысы в водосточных трубах и аварийные козырьки подъезда. Жители дома №14 по улице Тульской жалуются на работу управляющей компании, передает НТС.

Когда в Крыму закончатся притоки в водохранилища. Притоки, которые сегодня поступают в крымские водохранилища, практически в два раза превышают забор воды из них. Для середины июля в Крыму это очень нехарактерная ситуация.

Крымчанин украл у знакомой четыре телефона и деньги. В отдел полиции Евпатории обратилась жительница пгт Новоозерное, которая сообщила, что из ее квартиры похитили четыре телефона и 2,5 тысячи рублей.