Коронавирус в Крыму
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Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть
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План по выработке коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен в Севастополе на треть.
Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе на утро 23 июля сделали прививку от коронавируса 112 960 человек. Второй этап вакцинации прошли 86 073 жителя региона – это треть от того количества, которое необходимо для коллективного иммунитета», – сообщил Развожаев.
Массовая вакцинация населения Севастополя стартовала 8 февраля. В настоящий момент в город поставлено порядка 120 тысяч доз вакцины.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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