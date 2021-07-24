Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть

Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть

фото © www.interfax.ru

План по выработке коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен в Севастополе на треть.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе на утро 23 июля сделали прививку от коронавируса 112 960 человек. Второй этап вакцинации прошли 86 073 жителя региона – это треть от того количества, которое необходимо для коллективного иммунитета», – сообщил Развожаев.

Массовая вакцинация населения Севастополя стартовала 8 февраля. В настоящий момент в город поставлено порядка 120 тысяч доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Севастополе неделю подряд обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: снова рост. За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации.

На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19. На пунктах пропуска снова введут экспресс-тестирование на COVID-19.

Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 149 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Власть
Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма

Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма

Контр-адмирал Владимир Богдашин, в 1988 году командовавший сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза у берегов Севастополя американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Власть
Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно

Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно

Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: снова рост

Коронавирус в Крыму: снова рост

За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

Власть
Жители Симферополя массово жалуются на токсичные выбросы

Жители Симферополя массово жалуются на токсичные выбросы

Жители нового симферопольского микрорайона «Город мира» на ул. Батурина длительное время не имеют возможности дышать свежим воздухом и открывать окна в свои жилые помещения из-за едкого дыма, который появляется со стороны промзоны в вечернее время.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации