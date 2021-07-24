Севастополь выполнил план вакцинации от коронавируса только на треть

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План по выработке коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен в Севастополе на треть.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе на утро 23 июля сделали прививку от коронавируса 112 960 человек. Второй этап вакцинации прошли 86 073 жителя региона – это треть от того количества, которое необходимо для коллективного иммунитета», – сообщил Развожаев.

Массовая вакцинация населения Севастополя стартовала 8 февраля. В настоящий момент в город поставлено порядка 120 тысяч доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Севастополе неделю подряд обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: снова рост. За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму остается напряженной, но есть некоторые тенденции к стабилизации.

На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19. На пунктах пропуска снова введут экспресс-тестирование на COVID-19.

Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 149 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.