Севастополь бьет рекорды по заболеваемости COVID-19

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По состоянию на 24 июля в Севастополе зарегистрированы 156 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в правительстве города.

Уже неделю число новых заболевших в Севастополе превышает максимумы за весь период пандемии.

«122 человека выписаны после выздоровления. Умерли три пациента в возрасте от 65 до 95 лет. Под наблюдением находится 584 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в городе новой коронавирусной инфекцией заразились 19 624 человека. В настоящий момент выздоровели 17 256 пациентов, 819 умерли.

При этом власти Севастополя вновь разрешат заселяться в отели и гостиницы со справкой об отрицательном ПЦР-тесте, однако в этом случае гости обязаны будут сдать повторный анализ на коронавирус в самой гостинице. До этого в городе действовали более жесткие правила по приему отдыхающих - в гостинице можно было остановиться только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или со справкой о наличии антител.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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