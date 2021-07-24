Прогноз погоды в Крыму на субботу 24 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 24 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 66 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 26 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 57 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 75 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью около 16 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 29, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 27, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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