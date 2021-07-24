Полчища крыс годами терроризируют жителей Севастополя

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Трещины на фасаде, крысы в водосточных трубах и аварийные козырьки подъезда. Жители дома №14 по улице Тульской жалуются на работу управляющей компании, передает НТС.

Уже несколько лет севастопольцы исправно платят по счетам за обслуживание и содержание домовой территории обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭК». Однако, по словам людей, предприятие не реагирует на жалобы и не следит за состоянием дома.

Этот дом небольшой. Многие проживают здесь с момента его постройки. Всего два подъезда и 25 квартир. Дом неоднократно затапливало во время сильных дождей. Из-за этого на фасаде продолжают расти трещины, а козырьки подъездов разрушаются. Об этом люди регулярно сообщают в свою управляющую компанию. На протяжении нескольких лет общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК» занимается содержанием общедомового имущества.

«С марта месяца я обращалась в нашу управляющую компанию по поводу того, что у нас повреждены трубы, забиты стоки, они не справляются с ливнями, а подъезд топит из-за того, что крыша течет. Но никакой реакции не было, хотя я и звонила, и подходила», – рассказывает Марина Жарикова, жительница дома №14 по улице Тульской.

Одно из последних заявлений, которое написали жители в УК, датируется 18-м июня, как раз в период сильных ливней. Тогда один из подъездов полностью затопило, а в квартирах жильцов дождевая вода сочилась с потолка, говорят люди. С тех пор прошел месяц, однако специалисты из УК на помощь так и не пришли. А проблемы в доме продолжают множиться.

«Нашествие крыс. Длится это уже несколько лет. Но в этом году весной – это просто катастрофа. Они поползли в квартиру, прогрызая гофру. Мы начали бороться. Обращались в управляющую компанию, нам ответили, что вот наш дом, наша стена – это наша компетенция, то что они ползут через водостоки, через канализацию – это водоканал», – делится Нина, жительница дома №14 по улице Тульской.

После неоднократных попыток повлиять на грызунов с помощью ответственных за это служб люди стали бороться с ними самостоятельно. И если с крысами хоть как-то удалось справиться, то починить наружные трубы для отвода дождевой воды и козырьки подъездов у жильцов нет ни возможности, ни средств.

«Я никак не могу понять, почему управляющая компания у нас не занимается содержанием дома. Ведь мы им платим деньги постоянно. Вот в нашем подъезде я собрал средства у соседей, и мы сделали ремонт. Отремонтировали вход. Потому что во время дождя собиралась вода, как в соседнем подъезде. Мы сделали это сами», – рассказал Игорь Михаленок, житель дома №14 по улице Тульской.

Жильцы рассказывают, что за все время представители управляющей компании ни разу не проводили общее собрание, где люди могли бы рассказать о насущных проблемах. Редакция «Независимого телевидения Севастополя» обратиться к руководству УК с просьбой прокомментировать ситуацию с жалобами жильцов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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