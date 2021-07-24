Минимущества Крыма обещает выделить участки 700 гражданам

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Минимущества Крыма выделит земельные участки более чем 700 участникам «полян протеста» для индивидуального жилищного строительства.

Пока бесплатные участки получили только 8 граждан, сообщает правительство Республики Крым.

«Этому положительному событию предшествовала планомерная длительная работа, проведенная на межведомственном уровне. С полученными документами необходимо осуществить государственную регистрацию права собственности в соответствии с действующим законодательством», – отметил заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Рефат Вахитов.

Также, в соответствии с приказом минимущества Крыма, уже принято решение о предоставлении участков еще 91 гражданину. Каждый, кто являлся участником «полян протеста», получит участок площадью около 800 кв. м. Таким образом из государственной собственности будет выделено около 56 га земли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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