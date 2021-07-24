Происшествия
Крымчанин проведет года за решеткой за сообщение о минировании здания ГИБДД
Феодосийский городской суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании отделения МРЭО ГИБДД МВД по Крыму, которое расположено в Феодосии.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
«В июле 2021 года Феодосийский городской суд признал жителя Феодосии виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
В марте неизвестный сообщил о минировании здания отделения №6 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Это привело к остановке деятельности указанного органа исполнительной власти. Во время осмотра здания и прилегающей территории правоохранители не обнаружили взрывных устройств либо иных взрывоопасных предметов.
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен и совместно с органами полиции задержан гражданин, совершивший анонимный звонок. Им оказался житель Феодосии 1967 года рождения, который пояснил, что совершил звонок намеренно в целях дестабилизации деятельности органов власти», – уточнили в УФСБ.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК Р – заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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