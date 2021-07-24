Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму ● Гостиницам в Севастополе снова разрешили принимать непривитых туристов ● На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19 ● Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00 ● Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе
Коронавирус в Крыму: снова рост
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За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Накануне было зарегистрировано 386 заболевших.
Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человека, выздоровевших за весь период – 48 095 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.
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