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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: снова рост

10:04 суббота, 24 июля 2021
Коронавирус в Крыму: снова рост

фото © strana.ua

За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

  Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Накануне было зарегистрировано 386 заболевших.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человека, выздоровевших за весь период – 48 095 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: снова рост

Коронавирус в Крыму: снова рост

За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

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