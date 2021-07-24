Коронавирус в Крыму: снова рост

фото © strana.ua

За сутки на территории республики выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Накануне было зарегистрировано 386 заболевших.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человека, выздоровевших за весь период – 48 095 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19. На пунктах пропуска снова введут экспресс-тестирование на COVID-19.

Седьмой антирекорд подряд: коронавирус в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 149 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

В Крыму не могут справиться с дефицитом врачей. Дефицит врачей в Крыму составляет 26%.

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки. За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.