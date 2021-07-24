Власть
Константинов неожиданно решил откзаться от зарплаты и будет работать бесплатно
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Председатель Государственного совета Крыма давно хотел перейти на бесплатную основу работы.
Об этом он заявил, комментируя принятие парламентом республики соответствующего постановления.
«Давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности Государственного совета Крыма, – рассказал Константинов.
– Подчеркну, что я пришел в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком. Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, «должностей-зарплат» не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения».
Спикер добавил, что с 2010 года перечисляет свою заработную плату на счет Республиканской детской клинической больницы. Кроме того, при его поддержке создан благотворительный фонд «Мирный».
Накануне депутаты Госсовета республики приняли постановление об осуществлении с 24 июля 2021 года спикером парламента Владимиром Константиновым своих полномочий не на профессиональной постоянной основе. Таким образом Константинов отказался от своей государственной должности и осуществления полномочий на профессиональной основе, но фактически сохранил пост руководителя регионального парламента.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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