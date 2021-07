Какой сегодня праздник 24 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 24 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников торговли в России

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в этой отрасли большинство работников — это женщины.

В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, во святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде, родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских.

В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.

Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше «Лучем Трисиятельного Божества» — на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча».

Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение ее по-христиански. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.

Ольга-сеногнойка Страдница

Народный праздник «Ольга Страдница» отмечается 24 июля (по старому стилю - 11 июля). В этот день православная церковь чествует святую равноапостольную княгиню Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. Другие названия праздника: «Ефимья и Ольга», «Ефимья Стожарница», «Стожарница». 24 июля люди обращали внимание на созвездие северного неба - Стожары (Плеяды). С ним были связаны и большинство примет на этот день.

Также сегодня, 24 июля, отмечают такие праздники:

- День флориста в России

- День кадастрового инженера России

- День рождения растворимого кофе

- День заглядывания в будущее

- День текилы (National Tequila Day) в США

- День родителей в Индии

- День кузенов и кузин (National Cousins Day) в США

- День детей в Вануату

- День полиции Польши

- День Симона Боливара в Эквадоре

- День военно-морских сил Венесуэлы

- День памяти святого Шарбеля в Ливане

- День старых шуток (National Tell an Old Joke Day) в США

Сегодня именины празднуют: Ефимия, Никодим, Елена, Аркадий, Констанция, Киндей, Нектарий, Генриетта, Мартирокл, Ольга.

Что происходило 24 июля в прошлые годы

971 - византийский император Иоанн Цимисхий и киевский князь Святослав под Доростолом заключили почетный мир по условиям которого Византийская империя присоединила к себе болгарские земели.

1701 - французский колониальный администратор Антуан Кадиллак основал торговую факторию Детройт (в настоящее время город является крупным промышленным центром).

1728 - известный мореплаватель и первооткрыватель Витус Беринг на корабле «Св. Гавриил» отплыл с Камчатки.

1790 - императрица Екатерина II повелела отдать под суд русского философа и писателя А. Радищева (автора «Путешествий из Петербурга в Москву»).

1942 - в ходе Второй мировой войны немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону (это событие предопределило начало войны за Кавказ).

1948 - СССР ввел блокаду по суше между Западной Германией и Берлином, западные державы вынуждены были ответить установлением воздушного моста (до 30 сентября 1949 года).

1949 - немецкий писатель Томас Манн возвращается в Германию (его разлука с Родиной длилась 16 лет).

1981 - правительство Италии запретило деятельность всех масонских лож и тайных обществ.

1990 - отменен введенный пять лет назад запрет («сухой закон») на продажу алкоголя в СССР.

1993 - Центральный Банк России предупредил население о выводе из денежного оборота купюр советского образца и их обмене в установленный срок, единым денежным средством стал новый российский рубль.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 июля. Какие праздники будут завтра?

