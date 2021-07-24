ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд

Сводный медицинский отряд из специалистов окружных центров ФМБА России прибудет в Ялту для усиления кадрового состава ковидного госпиталя, а также развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.

Соответствующее решение принято руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова и мэра Ялты Янины Павленко в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

«С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сводный отряд, сформированный из специалистов агентства, приступит к работе в Ялте со 2 августа», – заявила Скворцова.

По ее информации, на базе филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в хирургическом корпусе после введения в эксплуатацию новой кислородной станции поэтапно будет развернут дополнительный коечный фонд в объеме до 70 коек к имеющимся 215 койкам для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.

При этом руководитель ФМБА сообщила, что в рамках подготовки к увеличению коечного фонда совместно с органами здравоохранения РК будет проработан вопрос о маршрутизации пациентов терапевтического и хирургического профилей, нуждающихся в продолжении стационарного лечения, из филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в медицинское организации Симферополя.

В филиале ФНКЦ ФМБА России в Крыму также отметили, что в состав сводного медицинского отряда войдут врачи анестизиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты и средний медицинский персонал.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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