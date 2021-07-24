Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: снова рост ● В Роспотребнадзоре оценили реальную ситуацию с COVID-19 в Крыму ● Гостиницам в Севастополе снова разрешили принимать непривитых туристов ● На границе Крыма с Украиной возобновят тестирование на COVID-19 ● Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00
ФМБА России направит в Ялту сводный медицинский отряд
Сводный медицинский отряд из специалистов окружных центров ФМБА России прибудет в Ялту для усиления кадрового состава ковидного госпиталя, а также развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.
Соответствующее решение принято руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова и мэра Ялты Янины Павленко в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.
«С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сводный отряд, сформированный из специалистов агентства, приступит к работе в Ялте со 2 августа», – заявила Скворцова.
По ее информации, на базе филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в хирургическом корпусе после введения в эксплуатацию новой кислородной станции поэтапно будет развернут дополнительный коечный фонд в объеме до 70 коек к имеющимся 215 койкам для приема пациентов с COVID-19 и подозрениями на него.
При этом руководитель ФМБА сообщила, что в рамках подготовки к увеличению коечного фонда совместно с органами здравоохранения РК будет проработан вопрос о маршрутизации пациентов терапевтического и хирургического профилей, нуждающихся в продолжении стационарного лечения, из филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму в медицинское организации Симферополя.
В филиале ФНКЦ ФМБА России в Крыму также отметили, что в состав сводного медицинского отряда войдут врачи анестизиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты и средний медицинский персонал.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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