Феодосийский суд вынес приговор банде вымогателей

В 2019 году трое граждан потребовали от женщины передать им половину дома или 200 тысяч долларов.

В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что вымогатели угрожали потерпевшей и ее родственниках насилием, поджогом, пистолетом и ножом.

Три дня злоумышленники находились в доме у женщины, после чего она согласилась с их требованиями и пообещала подписать документы о передаче права собственности на половину домовладения.

Затем один из мужчин стал звонить дочери потерпевшей с аналогичными требованиями.

Вымогателей признали виновными в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на чужое имущество под угрозой применения насилия либо повреждения чужого имущества, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум осужденным — в виде 7 лет лишения свободы.

Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительной колонии строго режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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