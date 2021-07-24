Происшествия
Евпаториец сбежал из больницы с телефоном врача
С заявлением в полицию обратилась сотрудница местной больницы, сообщившая что ее телефон, скорее всего по ошибке, забрал кто-то из пациентов.
Вскоре правоохранители задержали 35-летнего местного жителя, который сначала долго отрицал причастность к случившемуся, но затем сознался, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленник сознался лишь после просмотра записей с камер наблюдения. По его словам, утром он попал в скорую с ушибом, а после оказания первой помощи к нему подошла медработник и передала его одежду. Кроме того, она протянула ему мобильный телефон, уточнив – не он ли владелец.
«Как выяснилось позже, указанный мобильный телефон принадлежал другому медработнику, которая оставила его в кабинете. Осмотрев телефон, парень решил воспользоваться моментом и забрал себе устройство. Он соврал, что аппарат принадлежит ему. Вместо прохождения рентгена, на который его направил врач, он отключил телефон и покинул территорию больницы», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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