ЕСПЧ отклонил запрос России о прекращении Украиной «водной блокады» Крыма

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Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину.

Речь идет о требовании к Украине прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

«Мы дождались российского заявления против Украины. Суд присвоил ему номер 36958/21. Из важного: суд отказал в применении обеспечительных мер по правилу 39 регламента», – отметил Лещина.

По его словам, суд отклонил заявление российского правительства о применении так называемого правила 39 – временных обеспечительных мер, которые Россия просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы. Речь идет о требовании к Украине прекратить «вопиющие нарушения, такие как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке».

Как стало известно ранее, Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич назвал российскую жалобу в ЕСПЧ на Украину за «водную блокаду Крыма» «пропагандистским ходом».

Ранее сообщалось, что власти Крыма заявили о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Также власти Крыма заявляли, что готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель российского парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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