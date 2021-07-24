Власть
Экс-чиновник отправился в колонию за махинации с землей в Судаке
Бывший главный специалист территориального управления Госкомрегистра Крыма приговорен к трем годам лишения свободы за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок в Судаке.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По информации ведомства, в октябре 2019 года подсудимый по просьбе своего знакомого незаконно зарегистрировал право собственности частного предприятия на земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров возле мыса Меганом в Судаке.
«При этом чиновник не провел все необходимые проверочные мероприятия, вследствие чего земельный участок республиканской собственности был передан частному предприятию. Своими действиями подсудимый нанес ущерб в размере порядка 18 млн рублей», – говорится в сообщении.
Евпаторийской городской суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности в органах власти на тот же срок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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