Жителю Ялты грозит 6 лет тюрьмы за кражу 12 тысяч рублей у собутыльника

С заявлением о краже 12 тысяч рублей в полицию обратился житель Ялты, который рассказал, что накануне выпивал с незнакомцем.

По его словам, после совместного распития спиртного, он уснул, а злоумышленник в это время похитил деньги из кармана его шорт.

«По горячим следам правоохранителями был задержан 33-летний местный житель. Как выяснилось, деньги он успел потратить на собственные нужды. Теперь в отношении него возбуждено уголовно дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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