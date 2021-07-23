Происшествия
Жителю Ялты грозит 6 лет тюрьмы за кражу 12 тысяч рублей у собутыльника
С заявлением о краже 12 тысяч рублей в полицию обратился житель Ялты, который рассказал, что накануне выпивал с незнакомцем.
По его словам, после совместного распития спиртного, он уснул, а злоумышленник в это время похитил деньги из кармана его шорт.
«По горячим следам правоохранителями был задержан 33-летний местный житель. Как выяснилось, деньги он успел потратить на собственные нужды. Теперь в отношении него возбуждено уголовно дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму строитель-мошенник обманул пенсионерку на полмиллиона рублей. В Сакском районе Крыма сотрудники полиции задержали подозреваемого в растрате полумиллиона рублей, принадлежащих пенсионерке, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Резкий рост IT-преступлений наблюдается в Крыму. Резкий рост преступлений в сфере IT наблюдается в Крыму.
В Евпатории мошенник выманил у двух клиентов СТО более миллиона рублей. Сотрудник автосервиса выманил более 1 млн рублей, представляясь владельцем СТО.
Крымчанину грозит пять лет тюрьмы за кражу дорогого кофейного аппарата. Предприниматель обратился в полицию Симферополя с заявлением о том, что вор ночью вскрыл роллет его торгового павильона и украл кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.
386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки
За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 23 июля фото
Сегодня, 23 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму фото
Пользователи соцсетей жестко раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», обрывающих лаванду в ландшафтном парке воздушной гавани Крыма.
«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона
Крымская туриндустрия не сможет восстановиться в случае введения жестких антиковидных ограничений вплоть до закрытия туристического региона.
17 часов назад
Экс-чиновнице в Крыму грозит тюрьма
16 часов назад
В Азовском море - нашествие крупных медуз
Большое количество медуз в прибрежной зоне Азовского моря объясняется благоприятными для них условиями: жаркой погодой, повышенной соленостью воды и достаточной кормовой базой.