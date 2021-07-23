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Происшествия

Жителю Ялты грозит 6 лет тюрьмы за кражу 12 тысяч рублей у собутыльника

08:45 пятница, 23 июля 2021
Ялта

С заявлением о краже 12 тысяч рублей в полицию обратился житель Ялты, который рассказал, что накануне выпивал с незнакомцем.

По его словам, после совместного распития спиртного, он уснул, а злоумышленник в это время похитил деньги из кармана его шорт.

«По горячим следам правоохранителями был задержан 33-летний местный житель. Как выяснилось, деньги он успел потратить на собственные нужды. Теперь в отношении него возбуждено уголовно дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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