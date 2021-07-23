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Власть

Жители Сак жалуются на «ржавую» воду из кранов

11:37 пятница, 23 июля 2021
Саки
Жители Сак жалуются на «ржавую» воду из кранов

фото © Крым.реалии

Глава Сак Александр Овдиенко сообщил, что горожане стали жаловаться на некачественную водопроводную воду.

Он это объясняет большим количеством аварий из-за нагрузки на сети в курортный сезон.

«При производстве аварийно-восстановительных работ производится отключение аварийных участков. После запуска восстановленных водоводов образуется подъем взвесей в водопроводных трубах, и как результат – появление ржавой воды в кранах, засорение фильтров и распылительных сеток на кранах», – отметил Овдиенко.

Он также добавил, что такие «ситуации пока неизбежны».

Ранее на некачественную водопроводную воду часто жаловались жители Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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