Во власти антициклона: какой будет погода в Крыму на выходных

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В предстоящие выходные на территории Крымского полуострова будет по-летнему тепло и без осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу и воскресенье большая часть крымского полуострова окажется во власти юго-восточной периферии антициклона, поэтому будет переменная облачность, никаких осадков. В ночные часы в Симферополе ожидается +16…+19, днем - до +27…30, а по региону в целом до +15…+20 ночью и до +31 днем. Если брать конкретно, то в субботу днем можно рассчитывать на +26...+31, в воскресенье - на +27…+32 градуса», - рассказал эксперт.

Освежать в жаркую погоду жителей и гостей Крыма будет легкий северо-восточный ветер, его скорость не превысит 4-9 м/с, подытожил Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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