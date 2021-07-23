Общество
Во власти антициклона: какой будет погода в Крыму на выходных
фото © Новости Крыма
В предстоящие выходные на территории Крымского полуострова будет по-летнему тепло и без осадков.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«В субботу и воскресенье большая часть крымского полуострова окажется во власти юго-восточной периферии антициклона, поэтому будет переменная облачность, никаких осадков. В ночные часы в Симферополе ожидается +16…+19, днем - до +27…30, а по региону в целом до +15…+20 ночью и до +31 днем. Если брать конкретно, то в субботу днем можно рассчитывать на +26...+31, в воскресенье - на +27…+32 градуса», - рассказал эксперт.
Освежать в жаркую погоду жителей и гостей Крыма будет легкий северо-восточный ветер, его скорость не превысит 4-9 м/с, подытожил Евгений Тишковец.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 23 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 23 июля.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 22 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 22 июля.
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений. Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.
Шторм надвигается на Севастополь: город готовится к ухудшению погоды. Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром прогнозируют в Севастополе 22 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе
Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.
В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку
В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.
У берегов Крыма прошло несколько мощных смерчей: пугающее видео
В море у берегов Крыма прошли сразу несколько смерчей.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
19 июля
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости