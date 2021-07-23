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Власть

Власти на месяц перекроют три улицы в Симферополе

Три улицы в Симферополе до конца августа будут закрыты для проезда транспорта.

Ограничения связаны с ремонтами дорог, сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6.00 23 июля до 6.00 23 августа 2021 года по улицам Декабристов (от ул. Толстого до пр. Кирова) и Богдана Хмельницкого (от ул. Тренева до ул. Дзержинского) на месте проведения работ», – сказано в сообщении администрации.

Кроме того, со среды для движения закрыт участок дороги по улице Складской (от ул. Авиационной до ул. Складской, 38) в связи с проведением дорожных работ. Это ограничение будет действовать до 21 августа текущего года.

Власти попросили горожан учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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