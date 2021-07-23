В Судаке случился мусорный коллапс: в разгар туристического сезона, когда население увеличивается в разы, город превращается в одну большую свалку.

Судакчане завалили администрацию города сообщениями о переполненных урнах и контейнерах. Такая ситуация отмечается по всему городу, а также во всех окрестных селах и поселках.

«Картина удручающая, – заявил глава города Игорь Степиков. – Функция по вывозу ТКО и ТБО закреплена за предприятиями «Крымэкоресурсы» и ООО «УМЭС». К сожалению, свою работу они выполняют из рук вон плохо.

Графики вывоза не соблюдаются, утвержденные и согласованные маршруты движения мусороуборочной техники по улицам города и населенным пунктам в полном объеме не выполняются – и как результат вот такая вопиющая картина на всей территории муниципального образования».

По словам мэра, подрядчиков предупредили:

если в ближайшие дни ситуация с вывозом мусора не изменится, муниципалитету придется принимать ряд жестких и кардинальных решений по данному вопросу. «Городское коммунальное предприятие готово в пиковые моменты помогать региональному оператору, но полностью выполнять работу, которую население оплачивает по счетам, приходящим от «КЭР», «Коммунхоз» просто не в силах», – отметил градоначальник. И обратился к владельцам частных пансионатов, гостевых домов, точек общепита – «особенно к тем кто, не заключив договоры на вывоз ТКО (и таких недобросовестных собственников много), оказывает услуги по размещению и питанию отдыхающих» – с просьбой не складировать отходы на контейнерных площадках, а «взять на себя ответственность и вывозить мусор самостоятельно на площадку для сбора ТБО, которая работает на Восточном шоссе (район газового хозяйства)».

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