В Севастополе продолжается вырубка парка

О вырубке парка в Казачьей бухте, с огромным трудом и любовью выращенного в каменистой степи советскими военными, мы подробно рассказывали 20 июля.

С просьбой разобраться и остановить уничтожение этого удивительного объекта жители микрорайона обратились к депутатам заксобрания Вячеславу Горелову и Роману Кияшко.

Тревогу по этому поводу выражают и члены Общественной палаты Севастополя, обратившиеся в прокуратуру с просьбой проверить законность происходящего. В парке растут (а многие, к сожалению, росли) преимущественно кедры (ливанские, гималайские, алтайские и атласские) и туи. Но есть очень редкие деревья — например, можжевельники и пробковые дубы. Часть из них уже срублена ради застройки, которая ведется якобы для военных. Однако квартиры в домах уже продаются. И, как уверяют авторы обращения к депутатам, военным достанется не более 10% всех построенных квартир.

Помимо прочего, в непосредственной близости от стройки расположен объект культурного наследия - братская могила девяти советских солдат периода Великой Отечественной войны. В своем обращении в Севнаследие жители просили установить для нее охранную зону, но результата это не дало.

Как рассказал побывавший на месте Роман Кияшко, договор с военными подписал крымский застройщик Андрей Григоров (ООО «РБКСтрой»). Строительство ведется на основании документов, полученных еще при Украине. Причем выдано разрешение было в Киеве, что само по себе незаконно. Однако позже застройщик заручился согласием Министерства обороны РФ.

«Это тоже вызывает сомнения в легитимности – нет у Министерства обороны полномочий строить коммерческое жилье. Что подтверждает и письмо военного прокурора», - подчеркнул Роман Кияшко.

Тем не менее интенсивная вырубка деревьев, в том числе краснокнижных, продолжается.

«Люди плачут, потому что жалко и обидно. Было около 2 тысяч деревьев, теперь около тысячи, и подана заявка на спил еще 300», - сообщил депутат.

«Я знаю, как выращивались эти парки – там не было воды, но был человек, который на это буквально жизнь положил. Каждый день туда привозили воду, поливали, выращивали. Работа была дикая. И понятно, что теперь люди плачут», - сказал глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Узаконить охранную зону братской могилы, по словам Кияшко, Севнаследие пытается в течение полутора лет, однако «по каким-то причинам» это сделать не удается. Сейчас забор стройки стоит практически в метре-двух от могильной плиты. А аллея, высаженная когда-то ветеранами Великой Отечественной, попадает в зону вырубки.

Видеть подобное отношение к памяти солдат со стороны Министерства обороны как минимум странно. Кроме того, строительство в этом месте обернется огромными проблемами. К этому не готовы ни транспортная, ни инженерная, ни социальная инфраструктура микрорайона, - убеждены депутаты.

На заседании комитета было принято решение направить директору департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлии Гавриловой письмо с предложением принять все предусмотренные законом меры для сохранения парка на западном берегу Казачьей бухты. А в Севнаследие обратиться с просьбой ускорить мероприятия, направленные на установление охранной зоны братской могилы. Хотя, в принципе, уже понятно, что дело тут не в Севнаследии.

Чем завершится эта история, пока сказать сложно. Но депутаты сдаваться не собираются. Только твердая позиция властей может заставить застройщика пересмотреть проект, избежав дальнейшей вырубки деревьев, - уверены они.

В тексте использованы материалы: Форпост

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