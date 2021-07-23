В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку

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В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.

Мужчина вместе со спутницей решил отправиться из Перевального в Нижнегорск. Вызвал такси, цена, озвученная женщиной-водителем – 3,5 тысячи рублей – его устроила.

В дороге контрактник с подругой развлекались пивком, а потом поссорились. Обидевшись на спутницу, мужчина полез с заднего сидения на переднее, снес ягодицами зеркало заднего вида и начал выяснять отношения с подружкой матом.

Когда таксистка напомнила, что пассажиры выплатили не всю оговоренную сумму, досталось и ей: пьяный пассажир начал орать, что денег не отдаст. А когда водитель потребовала, чтобы он покинул машину, обрушил на нее поток ненормативной лексики, а потом и вовсе полез с кулаками.

Таксистка вызвала на подмогу полицию, мужа и коллег.

Последние «побеседовали с буйным, в полиции были более лояльны – на заявление женщины пришла отказная», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

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