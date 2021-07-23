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Власть

В Крыму разрабатывают некую «систему цифровой трансформации»

09:26 пятница, 23 июля 2021

Новые сервисы облегчат жителям республики оформление документов, избавят от бумажной волокиты и упростят многие производственные процессы.

Через месяц, к 1 сентября 2021 года, все регионы России должны защитить стратегии цифровой трансформации. А к маю 2022 года — подготовить план-графики перевода региональных информационных систем на платформу «Гостех».

Регионам предоставлено полное право самостоятельно выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации. Программу «минимум» обеспечат федеральными средствами. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Координационном центре при правительстве дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов.

«Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В Республике Крым с начала года ведется работа по разработке такой стратегии. Она учитывает рекомендации профильных федеральных органов исполнительной власти. В проект вошли такие отрасли, как: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство, экология и природопользование, строительство, телекоммуникационные технологии. Документ будет рассмотрен на заседании рабочей группы по вопросам разработки Стратегии под председательством заместителя Председателя Совета министров РК Михаила Назарова в пятницу, 23 июля», — рассказал Центру управления регионом РК министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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