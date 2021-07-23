Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +27
море +25

Власть

В Крыму не могут справиться с дефицитом врачей

14:04 пятница, 23 июля 2021
В Крыму не могут справиться с дефицитом врачей

фото © Новости Крыма

Дефицит врачей в Крыму составляет 26%.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

На сегодняшний день в республике работают 6 тысяч 750 врачей. Обеспеченность составляет 35,1 на 10 тысяч населения при среднероссийском уровне 37,2 и плановом показателе для РК 38,8.

Наибольший дефицит отмечается в Евпаторийской городской больнице, ЦГБ Армянска, Феодосийском медицинском центре, Джанкойской ЦРБ.

По-прежнему отмечаются проблемы с узкими специалистами. Так, укомплектованность анестезиологами-реаниматологами составляет всего 49%, инфекционистами – 42%, пульмонологами – 59%, онкологами – 60%, врачами скорой помощи – 50%.

Не хватает в Крыму и среднего медицинского персонала: с 2019 года обеспеченность медсестрами и фельдшерами снизилась с 86% до 80%.

В целом, на сегодняшний день в РК не хватает около 2,5 тысяч врачей и 4 тысяч среднего медперсонала.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных. Власти Ялты совместно с руководством ФМБА принимают меры по расширению возможностей медучреждений города для госпитализации ковидных пациентов.

Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Власти Крыма не против вакцинации жителей полуострова в Украине. В министерстве здравоохранения российского правительства Крыма сообщили, что вакцинация крымчан от коронавирусной инфекции в Украине будет признаваться на полуострове в случае, если прививка сделана «официально зарегистрированными вакцинами и курс состоял из получения двух доз».

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

Отменили пожизненное: убийце Даши Пилипенко изменили приговор

Пожизненное заключение Александру Пилипенко, убившему в ноябре 2019 года в Крыму свою пятилетнюю падчерицу Дашу, заменили на 19 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Коронавирус в Крыму
386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

386 случаев Covid-19 выявили в Крыму за сутки

За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июля

Какой сегодня праздник 23 июля фото

Сегодня, 23 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Крымчане отказываются носить маски в автобусах

Крымчане отказываются носить маски в автобусах

В разгар аномальной жары крымские власти решили устроить «охоту на ведьм» и штрафовать крымчан за отсутствие масок в автобусах и троллейбусах, в салонах которых температура воздуха приближается к 40 °С выше нуля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации