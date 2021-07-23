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Власть

В Крыму четыре человека осудили за замалчивание преступления

10:46 пятница, 23 июля 2021

В республике на скамье подсудимых оказались четыре человека, которые не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый совершил преступление.

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Подсудимые не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый, находящийся на территории Ирака, вступил в ряды международной террористической организации МТО «ИГИЛ«*. В частности, они посредством сети Интернет вели с ним переписку, однако умышленно утаивали указанную информацию при допросах в качестве свидетелей по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Решением суда фигурантам дела назначены штрафы в размере 30 и 40 тысяч рублей, Верховный суд РК оставил приговор без изменения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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