Власть
В Крыму четыре человека осудили за замалчивание преступления
В республике на скамье подсудимых оказались четыре человека, которые не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый совершил преступление.
Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Подсудимые не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый, находящийся на территории Ирака, вступил в ряды международной террористической организации МТО «ИГИЛ«*. В частности, они посредством сети Интернет вели с ним переписку, однако умышленно утаивали указанную информацию при допросах в качестве свидетелей по уголовному делу», - говорится в сообщении.
Решением суда фигурантам дела назначены штрафы в размере 30 и 40 тысяч рублей, Верховный суд РК оставил приговор без изменения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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