У берегов Крыма прошло несколько мощных смерчей: пугающее видео

фото © vk.com/incident_crimea

В море у берегов Крыма прошли сразу несколько смерчей.

Очевидцы выложили в соцсети пугающее фото и видео воронок, замеченных в Севастополе, Керчи, Сакском и Черноморском районах.

Так, накануне смерч прошел неподалеку от крымского поселка Черноморское. Воронка образовалась далеко над морем, где сгустились тучи, но была хорошо видна с берега.

«У берегов Крыма над морем пронесся смерч. Поселок Черноморское, Крым, 22 июля», - написал автор поста в одном из крымских пабликов.

Также пользователи соцсетей сообщают о смерче в Новофедоровке.

«Страшно и завораживающе одновременно», - подписал кадры один из отдыхающих.Очевидцами еще одного жуткого смерча стали отдыхающие в Керчи. По их словам, сначала воронка образовалась над пляжем Маяк, а после этого люди наблюдали воронку уже в море, в непосредственной близости от берега.

Днем ранее природное явление заметили в Севастополе у мола в Камышовой бухте и в районе Солдатского пляжа. Кроме того, пользователи instagram отмечают, что видели смерч и в районе акватории Парка Победы.

Как выяснилось, завораживающее явление наблюдали не только в Крыму. В акватории Черного моря у берегов Сочи смерч прошел буквально в нескольких метрах от пляжа.

Очевидцы сняли на видео смерчевую воронку из окна верхнего этажа высотки.

Также смерчи фиксировали на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, где также накануне была неблагоприятная погода.

«Климатическая статистика подтверждает, что количество особо опасных гидрометеорологических стихийных явлений на всей территории нашей страны и, в частности, на Юге России - в Крыму и на Кубани - просто зашкаливает. За последний год эта цифра выросла почти вдвое, если раньше их фиксировали 500, то сейчас это уже более 1000. Это то, что приносит урон нашему сельскому хозяйству. Неслучайно вчера в акватории Черного моря фиксировались смерчи и выпало много осадков», - считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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