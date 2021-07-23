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Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок

10:21 пятница, 23 июля 2021
Три дня держали взаперти: в Крыму вымогатели получили тюремный срок

фото © Новости Крыма

В Феодосии суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве в отношении троих мужчин, которые угрозами удерживали женщину и требовали ее имущество.

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на чужое имущество под угрозой применения насилия либо повреждения чужого имущества, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере)», - сообщает пресс-служба ведомства.

Судом установлено, что в преступный сговор трое мужчин вступили в 2019 году. Находясь на территории частного домовладения, они потребовали от хозяйки передачи им половины принадлежавшего ей дома либо деньги в размере 200 тысяч долларов. Свои требования подсудимые подкрепляли угрозами насилия в отношении нее и ее близких, а также обещаниями уничтожить имущество. В качестве устрашения они периодически демонстрировали оружие.

«В течение трех дней указанные граждане продолжали находиться в доме потерпевшей, контролируя ее действия и передвижения. После чего воля к сопротивлению женщины была сломлена и она согласилась с незаконными требованиями осужденных, пообещав подписать необходимые документы о передаче права собственности на долю домовладения», - рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем один из подсудимых продолжил звонить с угрозами уже дочери потерпевшей. В результате чего семье были причинены «моральные и физические страдания», подчеркнули в надзорном ведомстве.

«С учетом позиции государственного обвинителя одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум осужденным - в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительной колонии строго режима», - резюмировали в пресс-службе прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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