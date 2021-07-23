Толпы вокруг музыкантов на набережной Ялты увеличивают риск заражения COVID-19

фото © ria.ru

Ситуация в Ялте с предупреждением распространения коронавирусной инфекции получила негативную оценку на заседании оперативного штаба под председательством главы Крыма Сергея Аксенова.

Об этом написала на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«За сутки в городе фиксируется от 60 до 80 новых случаев заболевания. Есть вопросы к целому ряду предпринимателей – танцы, кальян, работа в ночное время. Из 40 предприятий, на которых прошли проверки, фактически половина работала с нарушениями», – отметила она.

Кроме того, Павленко обратила внимание, что и многочисленные уличные музыканты собирают толпы людей. «Рейды мы заканчиваем в 10 часов вечера, но вынуждены констатировать, что среди уличных музыкантов – безумный хаотический спрос на Ялту. Их приезжает несметное количество, и мы физически не успеваем их удалять с набережной», – заявила глава администрации.

При этом она высказалась в поддержку позиции главы Крыма, который допускает «возможные послабления в некоторых моментах в работе предприятий общественного питания при неукоснительном соблюдении всех требований антиковидного указа».

«Все замечания приняты, отработаем их с предпринимателями. И я, и заместители будем выходить в ночные рейды, – пообещала Павленко. – Берем на себя повышенные обязательства за бизнес, который должен безусловно исполнять все требования указа главы Крыма, и сделаем все возможное, чтобы максимально предупредить распространение коронавирусной инфекции». Она также выразила надежду, что «с сегодняшнего дня Ялта покажет иные результаты, и не стыдно будет за наш город».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы массово уничтожают лаванду в Крыму. Пользователи соцсетей жестко раскритиковали гостей аэропорта «Симферополь», обрывающих лаванду в ландшафтном парке воздушной гавани Крыма.

Крым может стать точкой притяжения для антипрививочников. Для контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в Крыму, в том числе в объектах размещения, необходимо организовать мобильные бригады, которые будут пресекать случаи нарушения ограничительных мер туристами и крымчанами.

Какой сегодня праздник 22 июля. Сегодня, 22 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 21 июля. Сегодня, 21 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.