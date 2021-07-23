Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане отказываются носить маски в автобусах ● Власти Ялты просят увеличить в городе коечный фонд для ковидных больных ● «Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона ● Крым может стать точкой притяжения для антипрививочников ● Резкий скачок COVID-19 в Севастополе: новый суточный рекорд
Толпы вокруг музыкантов на набережной Ялты увеличивают риск заражения COVID-19
фото © ria.ru
Ситуация в Ялте с предупреждением распространения коронавирусной инфекции получила негативную оценку на заседании оперативного штаба под председательством главы Крыма Сергея Аксенова.
Об этом написала на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.
«За сутки в городе фиксируется от 60 до 80 новых случаев заболевания. Есть вопросы к целому ряду предпринимателей – танцы, кальян, работа в ночное время. Из 40 предприятий, на которых прошли проверки, фактически половина работала с нарушениями», – отметила она.
Кроме того, Павленко обратила внимание, что и многочисленные уличные музыканты собирают толпы людей. «Рейды мы заканчиваем в 10 часов вечера, но вынуждены констатировать, что среди уличных музыкантов – безумный хаотический спрос на Ялту. Их приезжает несметное количество, и мы физически не успеваем их удалять с набережной», – заявила глава администрации.
При этом она высказалась в поддержку позиции главы Крыма, который допускает «возможные послабления в некоторых моментах в работе предприятий общественного питания при неукоснительном соблюдении всех требований антиковидного указа».
«Все замечания приняты, отработаем их с предпринимателями. И я, и заместители будем выходить в ночные рейды, – пообещала Павленко. – Берем на себя повышенные обязательства за бизнес, который должен безусловно исполнять все требования указа главы Крыма, и сделаем все возможное, чтобы максимально предупредить распространение коронавирусной инфекции». Она также выразила надежду, что «с сегодняшнего дня Ялта покажет иные результаты, и не стыдно будет за наш город».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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