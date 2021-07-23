Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе

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Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.

Одиннадцать человек, в том числе семеро детей, не могли подняться по размытой дождями тропе и нуждались в помощи спасателей, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр гражданской защиты» города Севастополя.

Сигнал о происшествии поступил на пульт 22 июля в 15:33 – на место были направлены спасатели (дежурная смена поисково-спасательного отряда), которые нашли пострадавших, оказали первую помощь мужчине с травмой ноги, а после эвакуировали детей и взрослых из труднодоступного места.

Квалифицированная медицинская помощь членам группы не потребовалась. Работы, к которым привлекались три человека личного состава и одна единица техника, были завершены в 18:46.

Напомним, ранее севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности спуска и купания в не оборудованных для этого местах. Таблички с весьма пугающим содержанием появились у мест дикого отдыха на мысе Фиолент.

В тексте использованы материалы: Форпост

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