Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +26
море +25

Происшествия

Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе

Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе

фото © Форпост

Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.

Одиннадцать человек, в том числе семеро детей, не могли подняться по размытой дождями тропе и нуждались в помощи спасателей, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр гражданской защиты» города Севастополя.

Сигнал о происшествии поступил на пульт 22 июля в 15:33 – на место были направлены спасатели (дежурная смена поисково-спасательного отряда), которые нашли пострадавших, оказали первую помощь мужчине с травмой ноги, а после эвакуировали детей и взрослых из труднодоступного места.

Квалифицированная медицинская помощь членам группы не потребовалась. Работы, к которым привлекались три человека личного состава и одна единица техника, были завершены в 18:46.

Напомним, ранее севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности спуска и купания в не оборудованных для этого местах. Таблички с весьма пугающим содержанием появились у мест дикого отдыха на мысе Фиолент.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Посетитель изрисовал краской Ливадийский дворец-музей. Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который разрисовал статую химеры в Ливадийском дворце.

ДТП на дорогах Крыма: назван самый аварийный регион. На ликвидацию дорожно-транспортных происшествий крымские спасатели с начала года выезжали 580 раз, на их счету – 150 спасенных, в том числе 32 несовершеннолетних.

В Симферополе большое дерево рухнуло на микроавтобус. В Симферополе на бульваре Франко на машину упало большое дерево.

В Гурзуфе мопедист сбил 5-летнего мальчика. 5-летний ребенок выбежал на проезжую часть в Гурзуфе, после чего на него наехал мопед.

Происшествия
Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе

Стихия отрезала от цивилизации 11 человек на пляже в Севастополе

Группа туристов вчера застряла на пляже Серебряный в Балаклавском районе Севастополя.

Происшествия
В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку

В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку

В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.

Происшествия
У берегов Крыма прошло несколько мощных смерчей: пугающее видео

У берегов Крыма прошло несколько мощных смерчей: пугающее видео

В море у берегов Крыма прошли сразу несколько смерчей.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации